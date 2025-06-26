ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.06.25

Середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для порівняння, шість літрів бензину (орієнтовна витрата на ту ж відстань) коштують близько 10 євро.