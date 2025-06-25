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Мінфін розмістив ОВДП на ₴7 мільярдів

23:13 24.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 24 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на понад 7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,4 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 2,4 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року; 1,2 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,6 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону76*7778
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235865Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення
UA4000235782
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 24.06.2025 24.06.2025 24.06.2025
Дата оплати за придбані облігації 25.06.2025 25.06.2025 25.06.2025
Дата оплати відсотків 17.09.2025 16.07.2025 03.12.2025
Дата оплати відсотків 18.03.2026 14.01.2026 03.06.2026
Дата оплати відсотків 16.09.2026 15.07.2026 02.12.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 02.06.2027
Дата оплати відсотків   01.12.2027
Дата оплати відсотків   31.05.2028
Дата оплати відсотків   29.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 83.05 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 16.61 17.80
Термін обігу (днів) 448 567 1 253
Дата погашення 16.09.2026 13.01.2027 29.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 221 234 000 2 294 873 000 1 189 956 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 221 234 000 2 294 873 000 1 189 956 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 9 121 779 000 15 925 188 000 7 495 243 000
Кількість поданих заявок, шт. 44 15 28
Кількість задоволених заявок, шт. 44 15 28
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.25 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 3 360 485 283.68 2 447 834 472.09 1 201 744 454.84

* - військові облігації
 

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