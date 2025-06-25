Мінфін розмістив ОВДП на ₴7 мільярдів

Міністерство фінансів України 24 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на понад 7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
3,4 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 2,4 млрд грн під
17,10% з погашенням через 1,9 року; 1,2 млрд грн під 17,8% з погашенням
через 3,6 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|76*
|77
|78
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235865
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000235782
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 24.06.2025
| 24.06.2025
| 24.06.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 25.06.2025
| 25.06.2025
| 25.06.2025
| Дата оплати відсотків
| 17.09.2025
| 16.07.2025
| 03.12.2025
| Дата оплати відсотків
| 18.03.2026
| 14.01.2026
| 03.06.2026
| Дата оплати відсотків
| 16.09.2026
| 15.07.2026
| 02.12.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 02.06.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 01.12.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 31.05.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.11.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 83.05
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 16.61
| 17.80
|Термін обігу (днів)
| 448
| 567
| 1 253
| Дата погашення
| 16.09.2026
| 13.01.2027
| 29.11.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 221 234 000
| 2 294 873 000
| 1 189 956 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 221 234 000
| 2 294 873 000
| 1 189 956 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 9 121 779 000
| 15 925 188 000
| 7 495 243 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 44
| 15
| 28
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 44
| 15
| 28
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.25
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 3 360 485 283.68
| 2 447 834 472.09
| 1 201 744 454.84
* - військові облігації