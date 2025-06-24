ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.06.25

"Виходячи з того, що все буде так, як має бути, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з витримкою, мужністю та мудрістю, які дозволили покласти край тому, що слід назвати "12-денною війною", - написав Трамп