ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.06.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 18 червня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|16.05.25
|1829805.88
|672521.59
|847893.45
|181306.95
|17468.32
|607.21
|91159.66
|18848.71
|19.05.25
|1829907.27
|672521.59
|847469.79
|181494.54
|17506.62
|607.21
|91458.61
|18848.91
|20.05.25
|1830297.37
|672521.59
|847275.97
|181539.65
|17518.39
|607.21
|91848.28
|18989.29
|21.05.25
|1829967.69
|672521.59
|846209.63
|182347.17
|17507.58
|607.21
|91959.41
|18815.20
|22.05.25
|1823971.90
|672521.59
|837130.48
|184469.20
|17578.52
|607.21
|92171.68
|19493.23
23.05.25
|1833529.06
|672521.59
|841691.27
|186479.89
|18890.38
|607.21
|93506.12
|19832.60
26.05.25
|1833598.04
|672521.59
|841012.80
|186717.42
|18895.67
|607.21
|93857.58
|19985.77
27.05.25
|1833955.97
|672521.59
|841476.19
|186317.90
|18905.65
|607.21
|94179.03
|19948.42
|28.05.25
|1834237.41
|672521.59
|841208.38
|186572.83
|18652.83
|607.21
|94476.73
|19934.23
|29.05.25
|1850575.33
|672521.59
|855785.46
|188218.77
|18899.18
|607.21
|94663.17
|19879.95
|30.05.25
|1850233.81
|672521.59
|854803.48
|188691.31
|18932.38
|607.21
|94793.12
|19884.72
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|03.06.25
|1850932.14
|672521.59
|851817.40
|191612.85
|19060.89
|607.21
|95392.34
|19919.86
|04.06.25
|1850932.82
|672521.59
|850825.37
|192320.50
|19031.13
|607.21
|95707.79
|19919.24
|05.06.25
|1836739.31
|672521.59
|851259.12
|182012.69
|18356.08
|529.87
|92415.11
|19644.84
|06.06.25
|1836827.57
|672521.59
|849408.71
|183281.70
|18362.08
|529.87
|93433.70
|19289.91
|09.06.25
|1836577.52
|672521.59
|848424.92
|183374.43
|18351.28
|529.87
|94091.65
|19283.77
|10.06.25
|1836875.70
|672521.59
|847897.63
|183521.15
|18363.75
|529.87
|94594.61
|19447.09
|11.06.25
|1837130.51
|672521.59
|847294.95
|184073.07
|18451.33
|529.87
|94979.65
|19280.03
|12.06.25
|1845944.62
|672521.59
|853215.99
|185509.29
|18745.76
|529.87
|95501.34
|19920.78
|13.06.25
|1846300.38
|672521.59
|852895.09
|185807.38
|18801.04
|529.87
|95818.52
|19926.88
|16.06.25
|1845934.01
|672521.59
|852638.43
|185647.92
|18783.80
|529.87
|95948.77
|19863.63
|17.06.25
|1846400.31
|672521.59
|852935.69
|185504.84
|18807.29
|529.87
|96232.91
|19868.12
|18.06.25
|1846352.80
|672521.59
|852378.35
|185791.75
|18845.13
|529.87
|96463.77
|19822.33
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на 18 червня - 41,5255 грн.