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WSJ: Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни
09:47 18.06.2025 |
Ритейлери, такі як Amazon та Walmart, сплачують комісії Visa або Mastercard щоразу, коли клієнт використовує ці картки. Звичайно ж, магазини не в захваті від втрати грошей. Тому Amazon начебто на початкових стадіях розробки власного стейблкоїна. Повідомляється, що велися обговорення щодо використання зовнішніх стейблкоїнів для розрахунків.
З одного боку зробити власний стейблкоїн просто, а з іншого боку складнощі виникають значні фінансові резерви для його підтримки. Стейблкоїни зазвичай прив'язані до долара, і теоретично той, хто випускає стейблкоїн, тримає долар або еквівалент долара на кожен стейблкоїн
Ймовірність того, що ритейлери запустять власну криптовалюту, ймовірно, залежатиме від того, чи пройде Конгрес так званий GENIUS Act, який встановить регулювання стейблкоїнів. Facebook експериментував з ідеєю випуску власної криптовалюти ще у 2019 році, але проєкт закрився (і наразі знову дивиться у цей бік).
За словами інсайдерів, Walmart пролобіював внесення окремої поправки, яка б запровадила більшу конкуренцію в секторі кредитних карток. Ритейлер вже давно прагне потрапити у сферу фінтех.
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