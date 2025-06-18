Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни, важливий для криптоіндустрії
09:39 18.06.2025 |
Верхня палата Конгресу США в вівторок ухвалила законопроєкт про створення регуляторної бази для криптовалютних токенів, прив'язаних до долара США, відомих як стейблкоїни, що стало переломним моментом для індустрії цифрових активів.
Про це йдеться в повідомленні Reuters, передає Укрінформ.
«Законопроєкт під назвою «GENIUS Act» отримав двопартійну підтримку, причому кілька демократів приєдналися до більшості республіканців, щоби ухвалити запропоновані федеральні правила»,- зазначається в повідомленні.
Таким чином, документ був схвалений 68 голосами проти 30.
Тепер законопроєкт переданий на розгляд Палати представників, яка контролюється республіканською більшістю. Очікується, що нижня палата також схвалить цю ініціативу після відповідної процедури розгляду.
Як повідомлялося, стейблкоїн - це тип криптовалюти, призначений для підтримки постійної вартості. Він зазвичай прив'язаний до американського долара та використовується криптотрейдерами для переміщення коштів між токенами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи зростають
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6018 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.06.25
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|WSJ: Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни
|Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни, важливий для криптоіндустрії
|Золото без змін, оскільки інвестори залишаються осторонь в очікуванні рішення ФРС
Бізнес
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти