Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни, важливий для криптоіндустрії

Верхня палата Конгресу США в вівторок ухвалила законопроєкт про створення регуляторної бази для криптовалютних токенів, прив'язаних до долара США, відомих як стейблкоїни, що стало переломним моментом для індустрії цифрових активів.

Про це йдеться в повідомленні Reuters, передає Укрінформ.

«Законопроєкт під назвою «GENIUS Act» отримав двопартійну підтримку, причому кілька демократів приєдналися до більшості республіканців, щоби ухвалити запропоновані федеральні правила»,- зазначається в повідомленні.

Таким чином, документ був схвалений 68 голосами проти 30.

Тепер законопроєкт переданий на розгляд Палати представників, яка контролюється республіканською більшістю. Очікується, що нижня палата також схвалить цю ініціативу після відповідної процедури розгляду.

Як повідомлялося, стейблкоїн - це тип криптовалюти, призначений для підтримки постійної вартості. Він зазвичай прив'язаний до американського долара та використовується криптотрейдерами для переміщення коштів між токенами.