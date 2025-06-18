Мінфін на аукціонах ОВДП 17 червня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн

Міністерство фінансів України 17 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації близько на 5,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

* 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року,

* 1,8 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,

* 698 млн грн під 17,8% з погашенням через 3,6 року.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 73* 74 75 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235865 Дорозміщення UA4000234413 Дорозміщення

UA4000235782 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 Дата оплати за придбані облігації 18.06.2025 18.06.2025 18.06.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 16.07.2025 03.12.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 14.01.2026 03.06.2026 Дата оплати відсотків 16.09.2026 15.07.2026 02.12.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 02.06.2027 Дата оплати відсотків 01.12.2027 Дата оплати відсотків 31.05.2028 Дата оплати відсотків 29.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 83.05 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 16.61 17.80 Термін обігу (днів) 455 574 1 260 Дата погашення 16.09.2026 13.01.2027 29.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 761 513 000 1 712 206 000 693 299 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 761 513 000 1 712 206 000 693 299 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 900 545 000 13 630 315 000 6 305 287 000 Кількість поданих заявок, шт. 32 11 18 Кількість задоволених заявок, шт. 32 11 18 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 2 872 173 304.58 1 820 579 804.97 697 894 551.46 * - військові облігації Дані: Мінфін України



