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Мінфін на аукціонах ОВДП 17 червня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн

22:53 17.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 17 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації близько на 5,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

* 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року,
* 1,8 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,
* 698 млн грн під 17,8% з погашенням через 3,6 року.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону73*7475
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235865Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення
UA4000235782
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Дата оплати за придбані облігації 18.06.2025 18.06.2025 18.06.2025
Дата оплати відсотків 17.09.2025 16.07.2025 03.12.2025
Дата оплати відсотків 18.03.2026 14.01.2026 03.06.2026
Дата оплати відсотків 16.09.2026 15.07.2026 02.12.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 02.06.2027
Дата оплати відсотків   01.12.2027
Дата оплати відсотків   31.05.2028
Дата оплати відсотків   29.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 83.05 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 16.61 17.80
Термін обігу (днів) 455 574 1 260
Дата погашення 16.09.2026 13.01.2027 29.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 761 513 000 1 712 206 000 693 299 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 761 513 000 1 712 206 000 693 299 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 900 545 000 13 630 315 000 6 305 287 000
Кількість поданих заявок, шт. 32 11 18
Кількість задоволених заявок, шт. 32 11 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 2 872 173 304.58 1 820 579 804.97 697 894 551.46

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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