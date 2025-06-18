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Мінфін на аукціонах ОВДП 17 червня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн
Міністерство фінансів України 17 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,4 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації близько на 5,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
* 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року,
* 1,8 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,
* 698 млн грн під 17,8% з погашенням через 3,6 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|73*
|74
|75
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235865
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000235782
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|17.06.2025
|17.06.2025
|17.06.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|18.06.2025
|18.06.2025
|18.06.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|16.07.2025
|03.12.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|14.01.2026
|03.06.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|15.07.2026
|02.12.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|02.06.2027
|Дата оплати відсотків
|01.12.2027
|Дата оплати відсотків
|31.05.2028
|Дата оплати відсотків
|29.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|83.05
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|16.61
|17.80
|Термін обігу (днів)
|455
|574
|1 260
|Дата погашення
|16.09.2026
|13.01.2027
|29.11.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 761 513 000
|1 712 206 000
|693 299 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 761 513 000
|1 712 206 000
|693 299 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 900 545 000
|13 630 315 000
|6 305 287 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|32
|11
|18
|Кількість задоволених заявок, шт.
|32
|11
|18
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Надходження до бюджету
|2 872 173 304.58
|1 820 579 804.97
|697 894 551.46
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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