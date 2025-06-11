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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,3 мільярди
Міністерство фінансів України 10 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴9,3 мільярда.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,3 мільярда", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: ₴3,3 мільярда під 16,35% із погашенням через 1,3 року, ₴3,3 мільярда під 17,10% із погашенням через 1,9 року; ₴2,7 мільярда під 17,8% із погашенням через три роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|70*
|71
|72
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення UA4000235865
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000235782
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|10.06.2025
|10.06.2025
|10.06.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|11.06.2025
|11.06.2025
|11.06.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|16.07.2025
|03.12.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|14.01.2026
|03.06.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|15.07.2026
|02.12.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|02.06.2027
|Дата оплати відсотків
|01.12.2027
|Дата оплати відсотків
|31.05.2028
|Дата оплати відсотків
|29.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|83.05
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|16.61
|17.80
|Термін обігу (днів)
|462
|581
|1 267
|Дата погашення
|16.09.2026
|13.01.2027
|29.11.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 139 032 000
|3 149 507 000
|2 672 777 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 139 032 000
|3 149 507 000
|2 672 777 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3 139 032 000
|11 918 109 000
|5 611 988 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|49
|4
|19
|Кількість задоволених заявок, шт.
|49
|4
|19
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Надходження до бюджету
|3 255 002 532.62
|3 338 294 075.03
|2 681 576 541.64
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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