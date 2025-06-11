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Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,3 мільярди

23:37 10.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 10 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴9,3 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,3 мільярда", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: ₴3,3 мільярда під 16,35% із погашенням через 1,3 року, ₴3,3 мільярда під 17,10% із погашенням через 1,9 року; ₴2,7 мільярда під 17,8% із погашенням через три роки.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону70*7172
Код випуску облігацій Первинне
розміщення UA4000235865		Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення
UA4000235782
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 10.06.2025 10.06.2025 10.06.2025
Дата оплати за придбані облігації 11.06.2025 11.06.2025 11.06.2025
Дата оплати відсотків 17.09.2025 16.07.2025 03.12.2025
Дата оплати відсотків 18.03.2026 14.01.2026 03.06.2026
Дата оплати відсотків 16.09.2026 15.07.2026 02.12.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 02.06.2027
Дата оплати відсотків   01.12.2027
Дата оплати відсотків   31.05.2028
Дата оплати відсотків   29.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 83.05 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 16.61 17.80
Термін обігу (днів) 462 581 1 267
Дата погашення 16.09.2026 13.01.2027 29.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 139 032 000 3 149 507 000 2 672 777 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 139 032 000 3 149 507 000 2 672 777 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 139 032 000 11 918 109 000 5 611 988 000
Кількість поданих заявок, шт. 49 4 19
Кількість задоволених заявок, шт. 49 4 19
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 3 255 002 532.62 3 338 294 075.03 2 681 576 541.64

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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