НБУ бачить потенціал додаткових запозичень через ОВДП у разі збільшення держбюджету

Міністерство фінансів України має достатній простір для маневру та збільшення запозичень на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), враховуючи рівень ліквідності банківської системи, тож у разі внесення змін до бюджету щодо збільшення видатків проблем із залученням фінансування не очікується, сказав заступник голови Національного банка України Юрій Гелетій.

"Ми працювали разом з Міністерством фінансів, допомогли їм у частині обов'язкових резервів, використання бенчмарк облігацій. Наразі нормальний рух, у Мінфіну є маневри на борговому ринку. Тому проблематики ми не бачимо, ми готові долучатися і надавати якісь наші поради в межах нашої співпраці", - зазначив Гелетій на брифінгу у четвер.

Він додав, що Мінфін за результатами травня наростив показник роловеру: якщо за результатами січня-квітня він становив 82%, то за результатами січня-травня - 94%: 103% - за гривневими та 73% - за валютними. При погашеннях понад 20 млрд грн Мінфін взяв з ринку 42,6 млрд грн, уточнив заступник голови НБУ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний також зауважив, що обсяги вкладень фізичних осіб в ОВДП цьогоріч зросли на 11 млрд грн, тоді як строкові депозити на 19 млрд грн.

За його словами, це є результатом послідовної політики Національного банку, спрямованої на підтримку привабливості гривневих активів. Він наголосив, що НБУ й надалі дотримуватиметься цього курсу, забезпечуючи сприятливі умови для інвестування в інструменти у національній валюті.

Щодо додаткового фінансування бюджету, Пишний наголосив, що до цього питання варто повертатися тоді, коли збільшення бюджету відповідним чином буде закріплено.

"Якщо виникне потреба сідати і обговорювати відповідні заходи для того, щоб покрити додаткову бюджетну потребу, не застосовуючи емісійні джерела, звісно, ми це будемо робити", - сказав глава Нацбанку.

Він нагадав, що за три роки війни ця додаткова потреба виникає регулярно, але так чи інакше кожного разу знаходяться відповідні адекватні заходи без емісійного фінансування, які жодним чином не підривають макрофінансову стабільність.

"Ми бачимо потенціал внутрішнього боргового ринку, ми бачимо рівень ліквідності. Я переконаний, що не буде ані потреби, ані підстав для відкриття емісійного каналу... Тож цього разу, в залежності від того, як Міністерство фінансів бачить базову концепцію, базовий сценарій покриття, і якщо буде така необхідність, Національний банк, звісно, готовий провести відповідні консультації і обговорення в межах нашого мандату", - підсумував Пишний.

Закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн, тоді як у 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн.

Водночас заплановано залучити $38,4 млрд зовнішнього фінансування, профінансувавши за рахунок нього 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

В опублікованій 28 березня оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішнього фінансування у Мінфіну відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. Зазначалося, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов'язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.

Але з того часу з'явилася потреба у збільшення видатків бюджету для потреб Збройних сил, розмір якої до 400-500 млрд грн. Мінфін вже заявив, що одним з джерел їх фінансування будуть додаткові запозичення на внутрішньому ринку.

