ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.06.25

У четвер ціни на золото були стабільними, оскільки інвестори оцінили слабкіші, ніж очікувалося, дані по США і триваючу глобальну економічну і політичну невизначеність, в той час як вони очікують даних по заробітній платі в США для подальших економічних підказок.