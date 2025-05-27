ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.05.25

"Американські технологічні компанії були дуже успішними в Китаї чотири роки тому, ми втратили близько 50% частки ринку, а конкуренти зросли", - сказав він. Хуанг сказав, що багато політик, пов'язаних з реіндустріалізацією, були «дуже далекоглядними».