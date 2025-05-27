ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.05.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 27 травня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|25.04.25
|1832026.24
|675021.59
|851288.38
|177948.53
|18249.66
|620.06
|89347.93
|19550.08
|28.04.25
|1832154.94
|675021.59
|850884.91
|178060.11
|18253.40
|620.06
|89645.95
|19668.92
|29.04.25
|183214185
|675021.59
|849827.04
|178805.92
|18253.09
|620.06
|8991165
|19702.49
|30.04.25
|1831647.64
|675021.59
|849156.19
|178865.12
|18234.36
|620.06
|90012.28
|19738.02
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.05.25
|1828229.52
|675021.59
|852471.14
|175102.28
|18773.44
|607.21
|86978.60
|19275.25
|05.05.25
|1828669.37
|675021.59
|850885.38
|175424.95
|18804.03
|607.21
|88801.58
|19124.62
|06.05.25
|1828318.89
|675021.59
|849375.82
|175524.10
|18776.38
|607.21
|89875.08
|19148.71
|07.05.25
|1827795.24
|675021.59
|847355.51
|176750.09
|18737.50
|607.21
|90322.84
|19000.50
|08.05.25
|1834152.95
|675021.59
|850682.96
|179198.12
|18750.84
|607.21
|91005.73
|18886.50
|09.05.25
|1834223.46
|675021.59
|849890.38
|179628.85
|18862.80
|607.21
|91438.13
|18774.51
|12.05.25
|1831732.16
|672521.59
|848816.07
|180365.82
|18835.22
|607.21
|91869.87
|18716.37
|13.05.25
|1831340.88
|672521.59
|847512.38
|181134.76
|18831.91
|607.21
|92150.66
|18582.37
|14.05.25
|1831201.40
|672521.59
|847494.14
|180822.86
|18829.35
|607.21
|92339.87
|18586.38
|15.05.25
|1837338.93
|672521.59
|850134.01
|183745.78
|18835.47
|607.21
|92863.41
|18631.47
|16.05.25
|1829805.88
|672521.59
|847893.45
|181306.95
|17468.32
|607.21
|91159.66
|18848.71
|19.05.25
|1829907.27
|672521.59
|847469.79
|181494.54
|17506.62
|607.21
|91458.61
|18848.91
|20.05.25
|1830297.37
|672521.59
|847275.97
|181539.65
|17518.39
|607.21
|91848.28
|18989.29
|21.05.25
|1829967.69
|672521.59
|846209.63
|182347.17
|17507.58
|607.21
|91959.41
|18815.20
|22.05.25
|1823971.90
|672521.59
|837130.48
|184469.20
|17578.52
|607.21
|92171.68
|19493.23
23.05.25
|1833529.06
|672521.59
|841691.27
|186479.89
|18890.38
|607.21
|93506.12
|19832.60
26.05.25
|1833598.04
|672521.59
|841012.80
|186717.42
|18895.67
|607.21
|93857.58
|19985.77
27.05.25
|1833955.97
|672521.59
|841476.19
|186317.90
|18905.65
|607.21
|94179.03
|19948.42
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на 27 травня - 41,5707 грн.