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Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - опитування НБУ

17:06 26.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Банки України в березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 794,7 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж у лютому, коли видали 516 кредитів на 926,2 млрд грн, свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України (НБУ).

Водночас порівняно з березнем минулого року обсяг виданих кредитів зменшився у 1,2 раза випливає з даних регулятора.

Як уточнює НБУ, з 39 опитаних банків іпотечні кредити в березні видавали 13 фінустанов. Більшість угод укладали на первинному ринку житла: в березні було видано 232 кредити на 437 млн грн. З них 87 кредитів на 168 млн грн було видано під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку було надано 195 кредитів на 358 млн грн.

"Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів за І квартал скоротилася з 18,5% до 15% - більшою мірою через зростання обсягу нових кредитів, але й обсяг NPL скоротився", - зазначив Нацбанк.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні зросла до 8% річних на первинному ринку та 9,5% на вторинному.

Дані опитування свідчать, що близько третини всіх кредитів у березні видано у Київській області - 145 договорів на 287 млн грн (36% загального обсягу), далі йде Київ - 95 договорів на 196 млн грн, Львівська область - 20 договорів на 42 млн грн, Івано-Франківська - 23 кредити на 39 млн грн, Волинська область - 13 договорів на 24 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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