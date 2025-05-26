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Українські доларові облігації впали на 10%: інвестори втрачають віру у швидкий мир
З початку 2025 року доларові облігації України принесли інвесторам понад 10% втрат, що є найгіршим показником серед ринків, що розвиваються, та прикордонних ринків. Про це пише Bloomberg.
Ще наприкінці 2024 року ситуація була протилежною на тлі очікувань, що Дональд Трамп переможе на виборах президента США і виконає свої обіцянки щодо припинення вогню і укладення мирної угоди.
Таким чином, наприкінці минулого року українські облігації у доларах стрімко зростали в ціні. Деякі з них майже подвоїли вартість після реструктуризації у серпні.
Але зараз інвестори почали сумніватися, що Трамп зможе швидко досягти миру між Україною та Росією.
Хоча він і пропонував провести особисту зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським у Туреччині, російська сторона відправила лише низькорівневу делегацію, а Путін не приїхав.
На цьому тлі окремі інвестори - як-от лондонський хедж-фонд Frontier Road - переключились на українські корпоративні облігації, які, на їхню думку, менш вразливі до політичних змін.
Bank of America й далі рекомендує тримати українські державні облігації, але попереджає про "ризики зниження", адже бойові дії тривають четвертий рік. У Morgan Stanley взагалі не очікують закінчення війни у 2025 році.
Деякі українські облігації, наприклад, "нульові" з погашенням у 2035 році, які залежать від майбутніх економічних показників, торгуються трохи вище $0,5 за долар - у лютому вони коштували близько $0,7.
Водночас інші ринки Східної Європи, навпаки, демонструють зростання. Індекс акцій у Варшаві, Празі та Будапешті приніс інвесторам понад 30% прибутку у доларовому еквіваленті з початку року.
Національні валюти Польщі, Чехії та Угорщини також укріпились і очолили список лідерів серед ринків, що розвиваються.
Причиною цього стала підготовка до можливого скорочення військової підтримки з боку США. Це спонукало європейські країни, зокрема Німеччину, обіцяти масштабне збільшення витрат на оборону, що підтримало економіки регіону.
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