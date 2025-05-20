ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.05.25

Згідно з повідомленням на сайті уряду, санкції стосуються 100 об'єктів у російському військовому, енергетичному, фінансовому секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. Також Велика Британія та її партнери працюють над посиленням ліміту цін на нафту.