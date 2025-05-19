ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.05.25

"Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з Ліндсі Грем цього тижня в Туреччині", - сказав Рубіо.