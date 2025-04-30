ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.04.25

Є місця, куди хочеться повертатися знову та знову. Чайний інтернет-магазин HOTTEA у Києві – одне з таких місць. Це не просто платформа для покупки напою, а справжній віртуальний світ, де кожен може торкнутися мистецтва чаю, вивчити його аромати та підібрати свій ідеальний сорт.