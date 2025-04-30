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Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних
Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки рекордному попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання склала 4,25%, тоді як середньозважена - 4,17% річних проти 4,5% на попередньому аукціоні 25 березня, коли до продажу пропонувалися 11-міс. доларові папери.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $200 млн (тут і надалі за номіналом) попит склав $1,03 млрд, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4,0 до 4,49% річних, було задоволено 107 заявок зі 156.
Таким чином міністерству вдалося суттєво компенсувати погашення на $281 млн, яке відбулося минулого тижня.
Щодо гривневих облігацій, то на аукціонах з їх розміщення ставки залишилися незмінними: 16,35% за 16-міс. паперами, 17,1% - за 21-міс. та 17,8 - за 36 міс.
На відміну від попередніх аукціонів попит в цей раз змістився з найдовших облігацій на найкоротші, бо це був випуск воєнних облігацій. Але на всіх аукціонах попит був нижчим за пропозицію, яка складала 5 млрд на всіх трьох аукціонах: на 16-міс. - 4,83 млрд грн, на 21-міс. - 0,70 млрд грн та на 36 міс. - 2,79 млрд грн.
Мінфін, як і тиждень тому, задовільнив всі подані на аукціони заявки та залучив 8,51 млрд грн порівняно із 9,01 млрд грн на попередніх аукціонах.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|49*
|50
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000235378
|Дорозміщення
UA4000234413
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|29.04.2025
|29.04.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|30.04.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|20.08.2025
|16.07.2025
|Дата оплати відсотків
|18.02.2026
|14.01.2026
|Дата оплати відсотків
|19.08.2026
|15.07.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.65
|83.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.33
|16.61
|Термін обігу (днів)
|476
|623
|Дата погашення
|19.08.2026
|13.01.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 826 090 000
|703 038 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 826 090 000
|703 038 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 826 090 000
|6 105 223 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|26
|13
|Кількість задоволених заявок, шт.
|26
|13
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.33
|17.10
|Надходження до бюджету
|4 973 960 212.62
|731 210 846.28
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|51
|52*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235196
|Первинне
розміщення
UA4000235386
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|29.04.2025
|29.04.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|30.04.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|Дата оплати відсотків
|14.04.2027
|Дата оплати відсотків
|13.10.2027
|Дата оплати відсотків
|12.04.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|89.00
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.80
|4.17
|Термін обігу (днів)
|1 078
|365
|Дата погашення
|12.04.2028
|30.04.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 789 237 000
|1 030 240 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 789 237 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 589 304 000
|200 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|156
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|107
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|4.49
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|4.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.17
|Надходження до бюджету
|2 807 610 126.81
|192 013 802.92
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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