Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки рекордному попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання склала 4,25%, тоді як середньозважена - 4,17% річних проти 4,5% на попередньому аукціоні 25 березня, коли до продажу пропонувалися 11-міс. доларові папери.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $200 млн (тут і надалі за номіналом) попит склав $1,03 млрд, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4,0 до 4,49% річних, було задоволено 107 заявок зі 156.

Таким чином міністерству вдалося суттєво компенсувати погашення на $281 млн, яке відбулося минулого тижня.

Щодо гривневих облігацій, то на аукціонах з їх розміщення ставки залишилися незмінними: 16,35% за 16-міс. паперами, 17,1% - за 21-міс. та 17,8 - за 36 міс.

На відміну від попередніх аукціонів попит в цей раз змістився з найдовших облігацій на найкоротші, бо це був випуск воєнних облігацій. Але на всіх аукціонах попит був нижчим за пропозицію, яка складала 5 млрд на всіх трьох аукціонах: на 16-міс. - 4,83 млрд грн, на 21-міс. - 0,70 млрд грн та на 36 міс. - 2,79 млрд грн.

Мінфін, як і тиждень тому, задовільнив всі подані на аукціони заявки та залучив 8,51 млрд грн порівняно із 9,01 млрд грн на попередніх аукціонах.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 49* 50 Код випуску облігацій Первинне

розміщення

UA4000235378 Дорозміщення

UA4000234413 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 29.04.2025 29.04.2025 Дата оплати за придбані облігації 30.04.2025 30.04.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 Термін обігу (днів) 476 623 Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 826 090 000 703 038 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 826 090 000 703 038 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 826 090 000 6 105 223 000 Кількість поданих заявок, шт. 26 13 Кількість задоволених заявок, шт. 26 13 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.33 17.10 Надходження до бюджету 4 973 960 212.62 731 210 846.28 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 51 52* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235196 Первинне

розміщення

UA4000235386

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 29.04.2025 29.04.2025 Дата оплати за придбані облігації 30.04.2025 30.04.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 Дата оплати відсотків 14.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 89.00 - Номінальний рівень дохідності, % 17.80 4.17 Термін обігу (днів) 1 078 365 Дата погашення 12.04.2028 30.04.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 789 237 000 1 030 240 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 789 237 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 589 304 000 200 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 20 156 Кількість задоволених заявок, шт. 20 107 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 4.49 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00 Встановлена дохідність, % 17.80 4.25 Середньозважена дохідність, % 17.80 4.17 Надходження до бюджету 2 807 610 126.81 192 013 802.92 * - військові облігації Дані: Мінфін України



