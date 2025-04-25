ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.04.25

"Я не знаю, у кого там що відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців. Бо ми під ударом, ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми під ударами російських ракет", - сказав Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.