ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.04.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 25 квітня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|25.03.25
|1820043.31
|676621.59
|849571.97
|170498.82
|18725.98
|424.15
|83005.64
|21195.15
|26.03.25
|1820198.38
|676621.59
|848916.74
|170773.59
|18744.42
|424.15
|83484.70
|21233.19
|27.03.25
|1826188.78
|676621.59
|853303.34
|172346.00
|18745.94
|424.15
|83744.27
|21003.49
|28.03.25
|1834246.62
|657621.59
|858711.84
|173630.76
|18910.74
|424.15
|84905.38
|21042.16
|31.03.25
|1834226.46
|676621.59
|857836.08
|173976.31
|18891.04
|424.15
|85377.52
|21099.78
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|02.04.25
|1833858.88
|676621.59
|857390.36
|18921.76
|18921.76
|424.15
|85675.18
|20940.60
|03.04.25
|1821891.13
|676621.59
|845421.82
|173987.91
|18829.23
|424.15
|86110.06
|20496.37
|04.04.25
|1822719.27
|676621.59
|844995.35
|174763.29
|18876.58
|424.15
|86480.18
|20558.14
|07.04.25
|1822137.14
|676621.59
|882644.92
|175090.70
|18871.70
|424.15
|88122.34
|20361.74
|08.04.25
|1821525.03
|676621.59
|841739.37
|175393.77
|18825.43
|423.15
|88336.10
|20184.63
|09.04.25
|1821756.30
|676621.59
|840434.42
|175903.70
|18794.45
|424.15
|89292.43
|20285.57
|10.04.25
|1829804.37
|676621.59
|846319.10
|176647.41
|19041.20
|424.15
|90624.69
|20126.23
|11.04.25
|1830328.03
|676621.59
|845552.79
|177259.74
|19064.26
|424.15
|91302.89
|20102.62
|14.04.25
|1830955.07
|676621.59
|845660.85
|177435.04
|19105.16
|424.15
|91608.53
|20099.75
|15.04.25
|1830831.35
|676621.59
|845181.49
|177586.14
|19108.06
|424.15
|91712.20
|20197.72
|16.04.25
|1830199.74
|676621.59
|843906.42
|178198.55
|19106.66
|424.15
|91633.40
|20308.98
|17.04.25
|1833020.25
|675021.59
|846256.75
|179662.10
|19112.25
|619.99
|91945.44
|20402.15
|18.04.25
|1833579.75
|675021.59
|845386.47
|180667.45
|19184.72
|619.99
|92365.11
|20334.43
|21.04.25
|1843627.40
|675021.59
|844869.04
|181047.61
|19157.86
|619.99
|92598.69
|20554.22
|22.04.25
|1834283.75
|675021.59
|844976.99
|181127.69
|19185.72
|619.99
|92797.94
|20553.83
|23.04.25
|1834623.88
|675021.59
|844949.48
|181071.26
|19198.10
|619.99
|93058.50
|20704.97
|24.04.25
|1843774.97
|675021.59
|852110.65
|182887.37
|19216.75
|620.06
|93293.35
|20625.19
|25.04.25
|1832026.24
|675021.59
|851288.38
|177948.53
|18249.66
|620.06
|89347.93
|19550.08
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 25 квітня - 41,6890 грн.