ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.04.25

За словами співрозмовників FT, Путін під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Петербурзі на початку квітня також сказав, що Москва може відмовитися від своїх претензій на ті частини частково окупованих Росією українських регіонів, які залишаються підконтрольними Києву.