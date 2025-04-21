ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.04.25

Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.