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Мінфін вдруге проведе аукціон з обміну облігацій

12:14 16.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 
Міністерство фінансів у середу проведе другий, після дебюту 19 лютого, аукціон із обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), на нього буде виставлено потенційні резервні облігації з погашенням у жовтні 2028 року, які на попередніх аукціонах Мінфін розміщував під 14,95% річних.

"Міністерство фінансів вирішило продовжити практику проведення обмінів облігацій і цього розу провести такий аукціон за місяць до погашення. Банкам така пропозиція буде цікавою, адже вони зможуть заздалегідь замінити резервні облігації у своїх портфелях та, ймовірно, менше конкурувати на аукціонах у травні", - прокоментувала цей аукціон інвестиційна компанія ICU, один із найбільших гравців ринку ОВДП.

Мінфін пропонує обміняти нові облігації на резервні папери з погашенням 21 травня.

Щодо стандартних аукціонів із первинного розміщення облігацій, які відбулися 15 квітня, то попит на 14-міс. та 21-міс. облігації скоротився відповідно до 0,32 млрд грн та 1,07 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн, тож ставки за ними зберіглися на попередньому рівні - відповідно 16,35% та 17,1% річних.

Учасники ринку очікують рішення НБУ щодо облікової ставки 17 квітня, і з великою ймовірністю Нацбанк може знову її підвищити з поточних 15,5% річних.

Окрім того, Мінфін запропонував трирічні облігації, які наразі не мають статусу резервних. Попит на них перевищив пропозицію - 6,3 млрд грн проти 5 млрд грн, але Мінфін задовільнився залученням 2,8 млрд грн, встановивши ставку відсікання 17,8% річних та відхиливши три з 18 заявок за ставками до 18,5% річних. Востаннє облігації з подібним терміном погашення виставлялися ще на початку січня, тоді ставка за ними становила 16,49% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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