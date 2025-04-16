ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.04.25

З цієї пам'яті 75% буде виділено для розділу, що зберігає особисті файли користувача. Хоча така зміна дозволяє зберігати більше програм, ігор та фото, це не означає, що швидкість роботи з пам'яттю покращиться, адже низькобюджетні пристрої часто мають і повільну пам'ять.