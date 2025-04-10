Долар прискорив спад до євро, єни та фунта

Долар США прискорив зниження до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,93%, ширший WSJ Dollar Index - 0,81%.

Увечері в середу президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів дії дзеркальних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи. Водночас тарифи щодо китайського імпорту підвищуються до 125%.

США пом'якшили позицію щодо мит щодо низки країн, щоб дати їм час для переговорів з ліквідації проблем у сфері двосторонньої торгівлі, пояснив американський міністр фінансів Скотт Бессент. Він підтвердив, що пауза стосується тільки відповідних мит, і на час призупинення щодо групи країн діятиме базове мито в 10%.

Також трейдери чекають на дані про березневу інфляцію в Штатах, які оприлюднять о 15:30 EET у четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у березні сповільнилися до 2,6% з 2,8% місяцем раніше.

Євро за даними на 15:02 кч коштує $1,1075 порівняно з $1,0950 на закриття торгів у середу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала заяву Трампа про призупинення реалізації рішення про суттєве збільшення мит. За її словами, рішення американського лідера - "важливий крок на шляху до стабілізації світової економіки".

"Європейський Союз, як і раніше, націлений на конструктивні переговори зі Сполученими Штатами з метою забезпечити безперешкодну і взаємовигідну торгівлю", - сказала глава ЄК.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2924 порівняно з $1,2824 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 145,54 єни проти 147,79 єни наприкінці попередніх торгів.

Курс американської валюти до офшорного юаня знизився до 7,3253 юаня з 7,3460 юаня.

Як стало відомо в четвер, споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в березні зменшилися на 0,1% у річному вираженні. Зниження відзначено другий місяць поспіль. Аналітики в середньому прогнозували зростання споживчих цін у березні на 0,1%, за даними Trading Economics.

Індекс CPI знизився на 0,4% у щомісячному вираженні. Експерти очікували його зменшення на 0,2%, як і в лютому.