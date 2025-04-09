Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 14,81-14,95% річних

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки високому попиту з боку банків змогло знову понизити ставку дохідності за випуском облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 25 жовтня 2028 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів: ставку відсікання - з 15,5% до 14,95%, середньозважену - з 15,01% до 14,81% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 27,28 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 14,74% до 15,95% річних, було задоволено 20 заявок із 47.

На іншому аукціоні 15-міс. воєнні облігації було продано за тією ж дохідністю, що й в попередні два тижні, - 16,35% річних. Попит на них виріс порівняно із минулим вівторком з 0,84 млрд грн до 1,07 млрд грн, але все одно залишився значно меншим за пропозицію 5 млрд грн.

Нарешті, на третьому аукціоні Мінфін, як і тиждень тому, запропонував 21-міс. ОВДП. Попит на аукціоні з пропозицією 5 млрд грн виріс до 2,89 млрд грн з 2,01 млрд грн у минулий вівторок, але частина покупців, як і в минулий вівторок, просила більшої дохідності - до 17,75% річних. Та Мінфін, який наразі має достатньо зовнішньої фінансової допомоги, відмовився підвищувати ставку 17,1% річних та задовільнив 23 з 28 заявок на 1,38 млрд грн.

Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 7,89 млрд грн порівняно із 7,37 млрд грн у минулий вівторок.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 40* 41 42 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234413 Дорозміщення

UA4000234934 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 08.04.2025 08.04.2025 08.04.2025 Дата оплати за придбані облігації 09.04.2025 09.04.2025 09.04.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 30.04.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 29.10.2025 Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 29.04.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 28.10.2026 Дата оплати відсотків 28.04.2027 Дата оплати відсотків 27.10.2027 Дата оплати відсотків 26.04.2028 Дата оплати відсотків 25.10.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 75.05 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 15.01 Термін обігу (днів) 441 644 1 295 Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 25.10.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 070 623 000 2 886 377 000 27 284 813 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 070 623 000 1 384 330 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 797 336 000 3 308 289 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 27 28 47 Кількість задоволених заявок, шт. 27 23 20 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.75 15.95 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 14.74 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 14.95 Середньозважена дохідність, % 16.31 17.10 14.81 Надходження до бюджету 1 102 759 612.02 1 426 239 837.22 5 357 529 700.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України

В оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішнього фінансування у Мінфіну відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. На думку експертів Фонду, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну: збільшенню НБУ з квітня спреду між 3-міс. депозитами та депозитами овернайт і коригування формули, яка визначає ліміти банків на 3-міс. депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими вкладами в національній валюті.

У опублікованій 28 березня оновленій програмі зазначається, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов'язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.