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Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 14,81-14,95% річних
Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки високому попиту з боку банків змогло знову понизити ставку дохідності за випуском облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 25 жовтня 2028 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів: ставку відсікання - з 15,5% до 14,95%, середньозважену - з 15,01% до 14,81% річних.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 27,28 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 14,74% до 15,95% річних, було задоволено 20 заявок із 47.
На іншому аукціоні 15-міс. воєнні облігації було продано за тією ж дохідністю, що й в попередні два тижні, - 16,35% річних. Попит на них виріс порівняно із минулим вівторком з 0,84 млрд грн до 1,07 млрд грн, але все одно залишився значно меншим за пропозицію 5 млрд грн.
Нарешті, на третьому аукціоні Мінфін, як і тиждень тому, запропонував 21-міс. ОВДП. Попит на аукціоні з пропозицією 5 млрд грн виріс до 2,89 млрд грн з 2,01 млрд грн у минулий вівторок, але частина покупців, як і в минулий вівторок, просила більшої дохідності - до 17,75% річних. Та Мінфін, який наразі має достатньо зовнішньої фінансової допомоги, відмовився підвищувати ставку 17,1% річних та задовільнив 23 з 28 заявок на 1,38 млрд грн.
Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 7,89 млрд грн порівняно із 7,37 млрд грн у минулий вівторок.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|40*
|41
|42
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000234934
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|08.04.2025
|08.04.2025
|08.04.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|09.04.2025
|09.04.2025
|09.04.2025
|Дата оплати відсотків
|25.06.2025
|16.07.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|24.12.2025
|14.01.2026
|29.10.2025
|Дата оплати відсотків
|24.06.2026
|15.07.2026
|29.04.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|28.10.2026
|Дата оплати відсотків
|28.04.2027
|Дата оплати відсотків
|27.10.2027
|Дата оплати відсотків
|26.04.2028
|Дата оплати відсотків
|25.10.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.50
|83.05
|75.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.10
|16.61
|15.01
|Термін обігу (днів)
|441
|644
|1 295
|Дата погашення
|24.06.2026
|13.01.2027
|25.10.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 070 623 000
|2 886 377 000
|27 284 813 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 070 623 000
|1 384 330 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|16 797 336 000
|3 308 289 000
|10 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|27
|28
|47
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|23
|20
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.75
|15.95
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|14.74
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|14.95
|Середньозважена дохідність, %
|16.31
|17.10
|14.81
|Надходження до бюджету
|1 102 759 612.02
|1 426 239 837.22
|5 357 529 700.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
В оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішнього фінансування у Мінфіну відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. На думку експертів Фонду, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну: збільшенню НБУ з квітня спреду між 3-міс. депозитами та депозитами овернайт і коригування формули, яка визначає ліміти банків на 3-міс. депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими вкладами в національній валюті.
У опублікованій 28 березня оновленій програмі зазначається, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов'язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.
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