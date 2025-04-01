Курс долара США слабко змінюється до євро і фунта, знижується проти єни

Долар США слабо змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, але дешевшає проти японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, тоді як ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

На американську валюту тиснуть побоювання щодо економічних наслідків введення нових імпортних мит Вашингтоном. Учасники ринків дедалі більше турбуються, що основні торговельні партнери США можуть запровадити заходи у відповідь. Крім того, їх хвилює перспектива прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання.

Американський Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі дванадцять місяців до близько 35% з 20%, пояснивши це, зокрема, різким погіршенням рівня споживчої та ділової довіри і заявами Білого дому, що "вказують на підвищення готовності терпіти економічну слабкість у найближчій перспективі в прагненні проводити свою політику".

Крім того, Goldman підвищив прогноз базової інфляції в США на кінець 2025 року до 3,5% і знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1%. Через очікуване уповільнення економіки він також підвищив прогноз безробіття в Штатах на кінець року до 4,5%.

Банк тепер очікує трьох знижень відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року (у липні, вересні та листопаді) і жодного наступного.

У п'ятницю інвестори очікують звіту з американського ринку праці, який може вплинути на їхні очікування щодо процентних ставок ФРС.

У вівторок будуть опубліковані аналогічні звіти для Японії та єврозони.

Того ж дня Євростат представить попередні дані про динаміку споживчих цін у валютному блоці в березні. Аналітики в середньому очікують уповільнення інфляції в єврозоні до 2,2% з лютневих 2,3%.

Євро за даними на 14:52 к. ч. торгується на рівні $1,0823, зі зниженням на 0,05% від рівня закриття торгів у п'ятницю.

Європейський центральний банк не може послаблювати зусилля в боротьбі проти інфляції на тлі торговельної політики адміністрації США, що породжує невизначеність, заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард. "Ми вже майже перебуваємо там, де маємо бути, але ми маємо там і залишатися, тому я кажу, що боротьба має бути постійною", - зазначила вона в інтерв'ю France Inter Radio в понеділок.

"Ми всі абсолютно рішуче налаштовані на те, щоб досягти мети - інфляції на рівні 2%"", - сказала Лагард, відзначивши різницю в уподобаннях щодо темпів руху до цільового рівня. Глава ЄЦБ вважає за краще почекати і подивитися, які перешкоди виникнуть на шляху.

"Давайте не будемо передбачати події, намагатися прогнозувати, що відбуватиметься наступного тижня, через місяць, - сказала Лагард. - Давайте зафіксуємо всі дані і проведемо серйозний аналіз перспектив цінової стабільності, яка залишається для нас головним орієнтиром".

Курс фунта підвищився на 0,1%, до $1,2954.

Проти японської валюти долар подешевшав на 0,32%, до 149,36 єни. Підтримку єні надають "яструбині сигнали" Банку Японії. Протокол останнього засідання показав, що керівництво регулятора готове продовжувати підвищення ставок у разі реалізації його економічних та інфляційних прогнозів.