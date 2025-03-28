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Долар коливається напередодні даних по інфляції в США та митного удару
08:17 28.03.2025 |
Долар продемонстрував стабільний тиждень і квартальні втрати наступного тижня, оскільки занепокоєння щодо мит, які сповільнюють зростання в США, призвели до падіння прибутковості, акцій і валюти США.
Євро, на рівні трохи нижче 1,08 долара, прямує до найбільшого квартального зростання більш ніж за рік, отримавши понад 4% з початку 2025 року завдяки поєднанню перспектив миру в Україні, слабкості долара та стрибку прибутковості німецьких облігацій.
Єна була дещо міцнішою і за квартал зросла трохи менше ніж на 4%, до 151,19 за долар, незважаючи на низькі показники індексу споживчих цін у Токіо.
Серед країн G10 найкращі показники продемонстрували скандинавські валюти, які з початку року зросли майже на 11% для шведської крони і майже на 9% для норвезької, оскільки центральні банки, схоже, не поспішають знижувати ставки ще більше.
Фунт стерлінгів, на рівні $1,2940, був стабільним під час азійської сесії, і за рік зріс приблизно на 3,5%.
Пізніше в п'ятницю Франція та Іспанія опублікують попередні дані по інфляції, а США отримають лютневі дані по базовому індексу інфляції PCE, якому надає перевагу Федеральний резерв.
Будь-який показник, м'якший за зростання на 0,3% в місячному обчисленні, якого очікують економісти, опитані агентством Reuters, може продовжити знижувальний тиск на долар і процентні ставки в США.
Однак трейдери на межі нервів через обіцянку президента США Дональда Трампа оголосити про нові масштабні мита наступного тижня, що може обмежити торгівлю. Він вже заявив, що 25% мита на імпортні автомобілі набудуть чинності 3 квітня.
Зниження курсу долара за останні кілька місяців перекреслило очікування ринку щодо підвищення курсу американської валюти через мита Трампа, знищивши довгі позиції в доларах і залишивши трейдерів невпевненими в тому, як позиціонувати або реагувати на те, що він перевертає торговельні відносини.
Цього року канадський долар фактично зріс приблизно на 0,5% до 1,4306 канадських доларів за долар, незважаючи на те, що Канада несе на собі основний тягар кількох раундів важких американських тарифів. Євро може опинитися в кадрі, якщо Європа буде в центрі уваги Трампа наступного тижня.
«Ринок нейтралізувався, з точки зору позиціонування, і займає вичікувальну позицію», - сказав Махджабін Заман, керівник відділу валютних досліджень ANZ в Сіднеї.
«Я думаю, що оптимізм щодо Європи трохи розвіявся, і це є одним з факторів, що сприяють відновленню сили долара», - сказала вона.
Австралійський долар знизився на 0,4% до $0,6283, торгуючись біля середини каналу, який він утримує з грудня.
Він прямував до квартального зростання приблизно на 2%. У п'ятницю прем'єр-міністр Австралії призначив вибори на 3 травня. Наступного тижня відбудеться перше засідання нової ради з монетарної політики Резервного банку Австралії, до якої увійдуть два нових члени.
Змін у ставках не очікується.
Новозеландський долар знизився на 0,4% до $0,5715 і попрямував до квартального зростання приблизно на 2,5%.
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