Долар США слабшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни

Долар США знижується в парах з євро і фунтом стерлінгів, але зміцнюється проти японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

На динаміку долара впливають нові заходи торгової політики, анонсовані президентом США Дональдом Трампом. Напередодні Трамп оголосив про намір запровадити мита в 25% на імпорт у країну вироблених за кордоном автомобілів з 2 квітня.

Ескалація торговельної війни посилює побоювання ослаблення економічної активності в США і зростання інфляційного тиску, зазначає Trading Economics.

Член ради керівників ЄЦБ і глава ЦБ Бельгії П'єр Вунш вважає, що Європейському центральному банку (ЄЦБ) варто замислитися над тим, щоб узяти перерву в циклі знижень процентних ставок на квітневому засіданні на тлі невизначеності, пов'язаної з американськими імпортними митами.

"Я не кажу, що закликаю до паузи у квітні, але нам явно варто про це задуматися, - заявив він в інтерв'ю CNBC. - Мита створюють середовище, в якому дуже складно орієнтуватися, оскільки вони прискорюють інфляцію і уповільнюють зростання. У таких умовах складно підтримувати баланс".

Член ради керівників ЄЦБ Мартіньш Казакс також висловив припущення, що ставки залишаться на колишньому рівні за підсумками квітневого засідання, проте висловив сподівання на їхнє поступове зниження надалі. "Невизначеність зараз дуже висока, і її головним джерелом є геополітика", - сказав він.

Увагу ринку цього тижня спрямовано на звіт про доходи та витрати американців за лютий, який містить ключовий показник інфляції, що відстежується ФРС. Ці дані будуть оприлюднені в п'ятницю.

Євро за даними на 14:02 EET у четвер торгується по $1,0788, з підвищенням на 0,31% від рівня закриття середи.

Курс фунта піднявся на 0,34%, до $1,2933.

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз напередодні анонсувала бюджетний пакет загальним обсягом 14 млрд фунтів стерлінгів ($18 млрд), який передбачає заходи скорочення витрат на 8,4 млрд фунтів і заходи з нарощування доходів, зокрема за рахунок збору податків на 5,6 млрд фунтів. Рівз також оголосила про збільшення витрат на оборону в Британії до 2,5% ВВП.

Вартість долара в парі з єною підвищилася на 0,33% - до 151,08 єни.