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АНАЛІТИКА

«єОселя» має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

13:48 27.03.2025 |

Фінанси

 

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" потребує змін, в першу чергу - переходу від прямого кредитування населення до компенсації відсоткових ставок, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Нам треба перебудувати саму програму. Запровадити на законодавчому рівні якісне корпоративне управління для "єОселі", треба зробити її звітність прозорою. А в першу чергу нам треба перейти від прямого кредитування державною установою населення до компенсації ставок", - сказала вона на Першому форумі доступної іпотеки у Києві в четвер.

За її словами, важливим завданням також є розробка різних іпотечних продуктів для окремих категорій населення з різними ставками і рівнями компенсацій, що дозволить наблизити програму до ринкового рівня.

Для функціонування програми також необхідно прийняти ряд законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек'юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву, зазначила Рожкова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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