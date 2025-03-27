Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова
Україна має розробити іпотечну стратегію до середини 2025 року, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.
"Якщо говорити про стратегію іпотеки, то ми маємо з колегами з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Фондом держмайна опрацювати і затвердити її до середини цього року як складову стратегії фінансового сектору", - сказала вона на Першому форумі доступної іпотеки у Києві в четвер.
За її словами, в межах розробки стратегії необхідно внести зміни до державної програми доступної іпотеки "єОселя", зокрема врахувати бюджетні обмеження і зробити програму дешевшою для держави.
"Маємо зробити програму більш sustainable, такою, яка зможе у довгостроковій перспективі підтримувати субсидійоване іпотечне кредитування, доки макроекономічні й безпекові умови не дозволять ринковій іпотеці пропонувати кредити за ставкою принаймні 15% річних", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі
|ЄС не збирається послаблювати санкції проти РФ і підключати її банки до SWIFT — Euractiv
|США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Долар США слабшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни
|«єОселя» має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова
|Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова
|Фондові індекси Європи знижуються слідом за акціями автовиробників
|Збитки українських банків від російської агресії перевищили ₴70 мільярдів
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4791 грн/$1
|Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів «єОселя» у 2025р на 23,3% - Свириденко
Бізнес
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо