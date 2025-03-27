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Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова

13:43 27.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Україна має розробити іпотечну стратегію до середини 2025 року, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Якщо говорити про стратегію іпотеки, то ми маємо з колегами з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Фондом держмайна опрацювати і затвердити її до середини цього року як складову стратегії фінансового сектору", - сказала вона на Першому форумі доступної іпотеки у Києві в четвер.

За її словами, в межах розробки стратегії необхідно внести зміни до державної програми доступної іпотеки "єОселя", зокрема врахувати бюджетні обмеження і зробити програму дешевшою для держави.

"Маємо зробити програму більш sustainable, такою, яка зможе у довгостроковій перспективі підтримувати субсидійоване іпотечне кредитування, доки макроекономічні й безпекові умови не дозволять ринковій іпотеці пропонувати кредити за ставкою принаймні 15% річних", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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