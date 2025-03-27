Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів «єОселя» у 2025р на 23,3% - Свириденко

Відновлення житлового фонду є пріоритетною задачею уряду України на цей та майбутні роки, програма іпотечних кредитів "єОселя" є важливим та успішним інструментом її виконання, тому у 2025 році планується збільшити обсяги виданих за нею кредитів на 23,3% порівняно із минулим роком - до 18 млрд грн, заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Навіть до вторгнення частка іпотечного кредитування була в Україні незвичайно низькою - менше 1% (на діаграмі - 0,67% ВВП - ІФ-У). Наша стратегічна мета, реалістична мета - це у наступні роки вийти на рівень щонайменше 10%", - сказала вона на Першому форумі доступної іпотеки в Києві у четвер.

Свириденко нагадала, що, за останнім дослідженням Світового банку та уряду RDNA3, 13% житлового фонду в Україні знищено або пошкоджено, 2,5 млн домогосподарств потребують житла.

За її словами, окрім іпотечного кредитування уряд найближчим часом також розвиватиме оренду з викупом для тих, хто не може сплатити початковий внесок за іпотечним кредитом, а також соціальну оренду - надання житла у довгострокову оренду певним категоріям громадян за пільговими цінами.

Як повідомила очільниця Мінекономіки, наразі за програмою "єОселя" вже 16125 родин придбали житло на суму 26,4 млрд грн, позики видають 10 банків. Найбільше їх видано у Києві та Київській області - 3238 та 4404 відповідно, у Львівській - 959, у Одеській - 763, Івано-Франківській - 686, Дніпропетровській - 516.

"98% іпотечних кредитів у 2024 році видавалося за програмою "єОселя. Це найуспішніша іпотечна програма за всю історію", - підкреслила перша віцепрем'єрка.

Вона нагадала, що у 2022 році обсяг виданих кредитів за програмою був 0,6 млрд грн, у 2023 -му - 8,8 млрд грн, у 2024-му - 14,6 млрд грн, а план на 2025 рік передбачає 18 млрд грн.

Свириденко додала, що торік для розширення програми уряд зменшив для молоді початковий внесок з 20% до 10%, дозволив використовувати сертифікат "єВідновлення", купувати будинки та таунхауси.

Ще однією важливою новацію вона назвала обмеження щодо купівлі житла, якому не більше 3 років, що різко збільшило частку придбання первинного житла.

За словами першої віцепрем'єрки, в програмі 98 акредитованих банками-партнерами забудовників та 226 будинків, де доступні квартири.

Всього за програмою "єОселя" на первинному ринку придбано понад 5200 квартир у забудовників на суму більше 8,8 млрд грн, а з 4 листопада минулого року після внесення змін у програму частка первинного ринку становила 55,7%.

"Але попит у десятки разів більше. В системі 100 тис. унікальних запитів від українців. Треба шукати можливості співпраці з міжнародними донорами для збільшення фінансування програми", - підкреслила Свириденко.

Вона додала, що необхідно також працювати над тим, як загалом запустити іпотечний ринок, на якому знайдеться місце й іншим.