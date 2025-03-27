ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.03.25

Союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО, але вони ніколи не говорили, що вступ має розглядатися як частина мирної угоди. Наразі, на думку США, Україна не має отримати членство в НАТО в рамках мирної угоди, але це може змінитися.