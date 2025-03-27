Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євро на тритижневому мінімумі через введення Трампом мит на авто
08:06 27.03.2025 |
Євро ослаб до тритижневого мінімуму в четвер, а єна була стабільною по відношенню до долара після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні автомобілі та легкі вантажівки з наступного тижня, оскільки загроза тотальної торговельної війни стримує ризикові настрої.
Інвестори побоюються, що торгові мита негативно вплинуть на економічне зростання США і потенційно можуть призвести до відновлення інфляції, хоча перспектива зниження мит останнім часом сприяла поліпшенню настроїв.
Реакція валютного ринку на мита на авто була переважно стриманою: євро знизився на 0,07% до $1,0747 після того, як на початку торгів досягнув тритижневого мінімуму в $1,0733. Єна була на трохи сильнішою - 150,445 за долар.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був на рівні 104,61, що близько до тритижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії.
У 2024 році США імпортували автомобільної продукції на суму 474 мільярди доларів, в тому числі легкових автомобілів на суму 220 мільярдів доларів. Найбільшими постачальниками були Мексика, Японія, Південна Корея, Канада та Німеччина, які є близькими союзниками США.
«Важко не розцінювати це як сигнал до підвищення цін і зниження темпів зростання, оскільки м'яка посадка стає все складнішою», - сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег по азіатсько-тихоокеанським ставкам в TD Securities.
Мексиканський песо ослаб більш ніж на 0,5% до 20,2222 за долар США. Канадський долар трохи ослаб до 1,429 за долар США, досягнувши свого найвищого рівня з 24 лютого на попередній сесії.
Трамп поки що звільнив від мит автозапчастини, які відповідають американо-мексикансько-канадській угоді про торгівлю, яку він уклав під час свого першого терміну.
Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.Com, сказав, що мита вказують на те, що струс світової торгівлі адміністрацією Трампа не обов'язково завершиться оголошенням про взаємні мита 2 квітня, як очікувалося раніше.
«Це потенційно затягує торговельну невизначеність ще довше і ставить питання про те, наскільки радикальні зміни в глобальному торговому порядку намагається здійснити Трамп», - сказав Родда.
Тепер увага інвесторів буде зосереджена на взаємних митах, які мають бути оголошені наступного тижня. Трамп зазначив, що ці заходи можуть бути не такими, як він обіцяв.
Австралійський долар трохи знизився до $0,62925, в той час як новозеландський долар трохи змінився до $0,57245.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
ТОП-НОВИНИ
|Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте
|США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
|Макрон відкинув вимоги Росії послабити санкції для перемирʼя в Чорному морі
|Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зростають, оскільки мита Трампа на авто потрясають ринки і знижують ризики
|Акції в Азії постраждали від автомобільних мит Трампа та сумніви щодо центрів обробки даних ШІ. Китай стабільний
|Євро на тритижневому мінімумі через введення Трампом мит на авто
|Волл-стріт різко знизився через занепокоєння щодо мит. Nvidia і Tesla впали
|Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку
|Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
Бізнес
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.