Євро на тритижневому мінімумі через введення Трампом мит на авто

Євро ослаб до тритижневого мінімуму в четвер, а єна була стабільною по відношенню до долара після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні автомобілі та легкі вантажівки з наступного тижня, оскільки загроза тотальної торговельної війни стримує ризикові настрої.

Інвестори побоюються, що торгові мита негативно вплинуть на економічне зростання США і потенційно можуть призвести до відновлення інфляції, хоча перспектива зниження мит останнім часом сприяла поліпшенню настроїв.

Реакція валютного ринку на мита на авто була переважно стриманою: євро знизився на 0,07% до $1,0747 після того, як на початку торгів досягнув тритижневого мінімуму в $1,0733. Єна була на трохи сильнішою - 150,445 за долар.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був на рівні 104,61, що близько до тритижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії.

У 2024 році США імпортували автомобільної продукції на суму 474 мільярди доларів, в тому числі легкових автомобілів на суму 220 мільярдів доларів. Найбільшими постачальниками були Мексика, Японія, Південна Корея, Канада та Німеччина, які є близькими союзниками США.

«Важко не розцінювати це як сигнал до підвищення цін і зниження темпів зростання, оскільки м'яка посадка стає все складнішою», - сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег по азіатсько-тихоокеанським ставкам в TD Securities.

Мексиканський песо ослаб більш ніж на 0,5% до 20,2222 за долар США. Канадський долар трохи ослаб до 1,429 за долар США, досягнувши свого найвищого рівня з 24 лютого на попередній сесії.

Трамп поки що звільнив від мит автозапчастини, які відповідають американо-мексикансько-канадській угоді про торгівлю, яку він уклав під час свого першого терміну.

Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.Com, сказав, що мита вказують на те, що струс світової торгівлі адміністрацією Трампа не обов'язково завершиться оголошенням про взаємні мита 2 квітня, як очікувалося раніше.

«Це потенційно затягує торговельну невизначеність ще довше і ставить питання про те, наскільки радикальні зміни в глобальному торговому порядку намагається здійснити Трамп», - сказав Родда.

Тепер увага інвесторів буде зосереджена на взаємних митах, які мають бути оголошені наступного тижня. Трамп зазначив, що ці заходи можуть бути не такими, як він обіцяв.

Австралійський долар трохи знизився до $0,62925, в той час як новозеландський долар трохи змінився до $0,57245.