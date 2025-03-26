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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

14:35 26.03.2025 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у середу, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Трейдери дотримуються вичікувальної позиції напередодні введення нової порції мит на імпорт у США. Розмір і охоплення мит, які мають набути чинності наступного тижня, наразі не зрозумілі.

Увагу ринку цього тижня спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за лютий, який містить ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою. Ці дані будуть оприлюднені в п'ятницю.

Пара євро/долар за даними на 13:50 к. ч. торгується на рівні $1,0796 порівняно з $1,0793 напередодні.

Курс фунта опустився до $1,2904 з $1,2946 на закриття попередньої сесії. Опублікована в середу статистика засвідчила сповільнення темпів зростання споживчих цін у Великій Британії до 2,8% у річному вираженні з січневих 3%. Інфляція, однак, залишається на рівні прогнозів Банку Англії, що не дає змоги інвесторам розраховувати на швидке зниження базової ставки британським ЦБ.

Регулятор очікує прискорення інфляції до 4% пізніше цього року, і ринки впевнені в зниженні базової ставки на 25 базисних пунктів не раніше серпня, зазначає Trading Economics.

Курс долара в парі з єною збільшилася під час торгів до 150,25 єни порівняно з 149,91 єни на закриття ринку у вівторок.

Курс американської валюти до офшорного юаня становить 7,2767 юаня проти 7,2657 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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