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Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
14:35 26.03.2025 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у середу, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.
Трейдери дотримуються вичікувальної позиції напередодні введення нової порції мит на імпорт у США. Розмір і охоплення мит, які мають набути чинності наступного тижня, наразі не зрозумілі.
Увагу ринку цього тижня спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за лютий, який містить ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою. Ці дані будуть оприлюднені в п'ятницю.
Пара євро/долар за даними на 13:50 к. ч. торгується на рівні $1,0796 порівняно з $1,0793 напередодні.
Курс фунта опустився до $1,2904 з $1,2946 на закриття попередньої сесії. Опублікована в середу статистика засвідчила сповільнення темпів зростання споживчих цін у Великій Британії до 2,8% у річному вираженні з січневих 3%. Інфляція, однак, залишається на рівні прогнозів Банку Англії, що не дає змоги інвесторам розраховувати на швидке зниження базової ставки британським ЦБ.
Регулятор очікує прискорення інфляції до 4% пізніше цього року, і ринки впевнені в зниженні базової ставки на 25 базисних пунктів не раніше серпня, зазначає Trading Economics.
Курс долара в парі з єною збільшилася під час торгів до 150,25 єни порівняно з 149,91 єни на закриття ринку у вівторок.
Курс американської валюти до офшорного юаня становить 7,2767 юаня проти 7,2657 юаня напередодні.
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