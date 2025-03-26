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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Мінфін на аукціонах ОВДП 25 березня залучив до держбюджету 6,7 млрд грн та $200,8 млн
Міністерство фінансів України 25 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.
"Мінфін 25 березня розмістив облігації на 15 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,4 року та 2,0 млрд грн під 17,45% з погашенням через 2,4 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 201 млн дол. під 4,5% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|34*
|35*
|36*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Дорозміщення
UA4000234363
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|25.03.2025
|25.03.2025
|25.03.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|26.03.2025
|26.03.2025
|26.03.2025
|Дата оплати відсотків
|25.06.2025
|11.06.2025
|28.08.2025
|Дата оплати відсотків
|24.12.2025
|10.12.2025
|26.02.2026
|Дата оплати відсотків
|24.06.2026
|10.06.2026
|Дата оплати відсотків
|09.12.2026
|Дата оплати відсотків
|09.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.50
|81.00
|22.70
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.10
|16.20
|4.54
|Термін обігу (днів)
|455
|805
|337
|Дата погашення
|24.06.2026
|09.06.2027
|26.02.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 679 874 000
|1 928 096 000
|511 122 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 579 874 000
|1 928 096 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|14 881 394 000
|16 638 072 000
|450 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|36
|21
|109
|Кількість задоволених заявок, шт.
|35
|21
|83
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.45
|17.45
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.40
|4.15
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.45
|4.50
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.45
|4.50
|Надходження до бюджету
|4 686 951 691.04
|1 973 913 899.03
|200 768 329.84
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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