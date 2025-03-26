Мінфін на аукціонах ОВДП 25 березня залучив до держбюджету 6,7 млрд грн та $200,8 млн

Міністерство фінансів України 25 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Мінфін 25 березня розмістив облігації на 15 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,4 року та 2,0 млрд грн під 17,45% з погашенням через 2,4 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 201 млн дол. під 4,5% з погашенням через 1 рік.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 34* 35* 36* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234223 Дорозміщення

UA4000234363

(Ном. в ін.вал. EUR) Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 200 000 Дата розміщення 25.03.2025 25.03.2025 25.03.2025 Дата оплати за придбані облігації 26.03.2025 26.03.2025 26.03.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 28.08.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 26.02.2026 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 Дата оплати відсотків 09.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 22.70 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 4.54 Термін обігу (днів) 455 805 337 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 26.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 679 874 000 1 928 096 000 511 122 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 579 874 000 1 928 096 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 881 394 000 16 638 072 000 450 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 36 21 109 Кількість задоволених заявок, шт. 35 21 83 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.45 17.45 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.40 4.15 Встановлена дохідність, % 16.35 17.45 4.50 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.45 4.50 Надходження до бюджету 4 686 951 691.04 1 973 913 899.03 200 768 329.84 * - військові облігації Дані: Мінфін України



