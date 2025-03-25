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Банки збільшили видачу іпотечних кредитів, середня ставка знизилась до 8,3% річних, – НБУ
Українські банки у січні 2025 року видали видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги іпотечного кредитування у грудні минулого року.
Втім, це значно менше, ніж у попередні місяці, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України (НБУ).
Про видачу нової іпотеки у січні повідомили 14 банків, більшість кредитів за обсягами та за кількістю було видано на вторинному ринку нерухомості.
Водночас ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні знизилась до 8,3% річних. У грудні минулого року вона зросла до 8,8% річних із 8,4% у листопаді.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:
* у Києві та Київській області (260 договорів на загальну суму 517,3 млн грн, або 59,7% від загального обсягу);
* ️у Львівській області (23 договори на 45,2 млн грн);
* ️в Івано-Франківській області (22 договори на 33,7 млн грн).
Як повідомлялося, у грудні 2024 року українські банки видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у листопаді. Цей показник також виявився найменшим із червня 2023 року.
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