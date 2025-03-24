ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.03.25

Під час інтерв'ю, яке вийшло 21 березня, Віткофф кілька разів зазначив, що з боку Путіна було "дуже милостиво" прийняти його. Він порівняв війну Росії проти України з суперечкою двох сусідів на ділянці: "якщо мені здалося, що ти зайшов на мою землю, то ми маємо це обговорити".