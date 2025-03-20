ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.03.25

Ціни на нафту зросли в четвер через ослаблення долара США і на тлі позитивних прогнозів щодо попиту в США після того, як запаси палива скоротилися більше, ніж очікувалося. Глобальні премії за ризик зросли після того, як в середу Ізраїль розпочав нову наземну операцію в Газі.