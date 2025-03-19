ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.03.25

"Зараз я бачу деякі дефіцити, але в цілому серйозних дефіцитів, так сьогодні, є питання з FPV, є ще якісь питання, але там з точки зору артилерії, з точки зору деяких мін, систем, то що поки що ми закриваємо ці питання. І, чесно кажучи, нарощуємо", - сказав Зеленський.