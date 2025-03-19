Мінфін зберіг ставки ОВДП на первинних аукціонах

Міністерство фінансів у вівторок на других первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних зберегло ставки відсікання на рівні тижневої давнини: із погашенням через 15 місяців - 16,35% та 27 місяців -17,45% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за відсутності бенчмарк-ОВДП попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 4,4 та 1,4 рази - відповідно до 9,51 млрд грн та 5,27 млрд грн (тут й надалі за номіналом) та перевищив пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.

Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 55 заявок на купівлю 15-міс. облігацій за ставками до 16,85% та 5 з 48 заявок на купівлю 48-міс. облігацій за ставками до 18,1%.

Завдяки високому попиту йому вдалося розмістити всі коротші ОВДП, тоді як довші були продані на 3,34 млрд грн. В той же час щодо нижньої межі доходності майже всі покупці були одностайні, тож середньозважена ставка зрівнялася із ставкою відсікання.

В результаті на двох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,51 млрд грн порівняно із 8,54 млрд грн тиждень тому, коли 5,08 млрд грн прийшлося на бенчмарк-ОВДП.

Що стосується першого в цьому аукціону з продажу облігацій в євро, то на ньому також була збережена ставка відсікання 3,25% річних, як на останньому аукціоні у вересні минулого року.

За пропозиції EUR200 млн Мінфіну вдалося продати папери на EUR191,4 млн, була відхилена всього одна заявка на EUR0,62 млн по ставцы 5% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 31* 32* 33* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234223 Первинне

розміщення

UA4000234777

(Ном. в ін.вал. EUR) Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 200 000 Дата розміщення 18.03.2025 18.03.2025 18.03.2025 Дата оплати за придбані облігації 19.03.2025 19.03.2025 19.03.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 17.04.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 16.10.2025 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 16.04.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 Дата оплати відсотків 09.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 16.20 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 3.24 Термін обігу (днів) 462 812 393 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 16.04.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 9 509 815 000 5 266 037 000 189 452 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 3 335 937 000 188 832 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 301 520 000 14 709 976 000 188 832 000 Кількість поданих заявок, шт. 55 48 41 Кількість задоволених заявок, шт. 49 43 40 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.85 18.10 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.20 17.40 3.10 Встановлена дохідність, % 16.35 17.45 3.25 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.45 3.24 Надходження до бюджету 5 101 554 935.70 3 404 262 671.26 191 413 917.86 * - військові облігації Дані: Мінфін України



