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Мінфін зберіг ставки ОВДП на первинних аукціонах
Міністерство фінансів у вівторок на других первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних зберегло ставки відсікання на рівні тижневої давнини: із погашенням через 15 місяців - 16,35% та 27 місяців -17,45% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за відсутності бенчмарк-ОВДП попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 4,4 та 1,4 рази - відповідно до 9,51 млрд грн та 5,27 млрд грн (тут й надалі за номіналом) та перевищив пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.
Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 55 заявок на купівлю 15-міс. облігацій за ставками до 16,85% та 5 з 48 заявок на купівлю 48-міс. облігацій за ставками до 18,1%.
Завдяки високому попиту йому вдалося розмістити всі коротші ОВДП, тоді як довші були продані на 3,34 млрд грн. В той же час щодо нижньої межі доходності майже всі покупці були одностайні, тож середньозважена ставка зрівнялася із ставкою відсікання.
В результаті на двох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,51 млрд грн порівняно із 8,54 млрд грн тиждень тому, коли 5,08 млрд грн прийшлося на бенчмарк-ОВДП.
Що стосується першого в цьому аукціону з продажу облігацій в євро, то на ньому також була збережена ставка відсікання 3,25% річних, як на останньому аукціоні у вересні минулого року.
За пропозиції EUR200 млн Мінфіну вдалося продати папери на EUR191,4 млн, була відхилена всього одна заявка на EUR0,62 млн по ставцы 5% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|31*
|32*
|33*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Первинне
розміщення
UA4000234777
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|18.03.2025
|18.03.2025
|18.03.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|19.03.2025
|19.03.2025
|19.03.2025
|Дата оплати відсотків
|25.06.2025
|11.06.2025
|17.04.2025
|Дата оплати відсотків
|24.12.2025
|10.12.2025
|16.10.2025
|Дата оплати відсотків
|24.06.2026
|10.06.2026
|16.04.2026
|Дата оплати відсотків
|09.12.2026
|Дата оплати відсотків
|09.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.50
|81.00
|16.20
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.10
|16.20
|3.24
|Термін обігу (днів)
|462
|812
|393
|Дата погашення
|24.06.2026
|09.06.2027
|16.04.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|9 509 815 000
|5 266 037 000
|189 452 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|3 335 937 000
|188 832 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 301 520 000
|14 709 976 000
|188 832 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|55
|48
|41
|Кількість задоволених заявок, шт.
|49
|43
|40
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.85
|18.10
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.20
|17.40
|3.10
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.45
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.45
|3.24
|Надходження до бюджету
|5 101 554 935.70
|3 404 262 671.26
|191 413 917.86
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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