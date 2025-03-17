ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.03.25

Верховний Суд роз'яснив, що якщо військовозобов'язаного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати. Навіть якщо суд визнає, що призов відбувся з порушеннями з боку ТЦК, це не означає, що військовослужбовець може повернутися до цивільного життя.