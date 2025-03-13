ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.03.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 13 березня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|13.02.25
|1867400.20
|677605.69
|879295.48
|184605.23
|20336.14
|412.87
|82823.49
|22321.30
|14.02.25
|1867479.89
|677605.69
|878554.05
|185090.93
|20377.31
|412.87
|83145.02
|22294.01
|17.02.25
|1867124.51
|677605.69
|878048.44
|185033.17
|20360.39
|412.87
|83336.01
|22327.94
|18.02.25
|1866861.81
|677605.69
|877737.69
|184962.80
|20354.24
|412.87
|83422.70
|22365.82
|19.02.25
|1866865.63
|677605.69
|876561.70
|186220.22
|20332.92
|412.87
|83640.49
|22091.73
|20.02.25
|1867425.17
|677605.69
|876225.29
|186539.31
|20490.52
|412.87
|84085.52
|22065.96
|21.02.25
|1867622.96
|677605.69
|875851.14
|186134.86
|20498.89
|412.87
|84536.84
|22582.67
|24.02.25
|1867635.18
|677605.69
|874950.89
|186615.09
|20530.70
|412.87
|84454.53
|22658.07
|25.02.25
|1867634.47
|677605.69
|875054.68
|186680.69
|20547.70
|412.87
|84684.30
|22648.53
|26.02.25
|1867838.48
|677605.69
|874686.31
|187037.00
|20557.09
|412.87
|84887.00
|22652.52
|27.02.25
|1838608.55
|676621.59
|859824.37
|184723.93
|17733.47
|412.87
|79588.96
|19703.35
|28.02.25
|1838162.51
|676621.59
|856324.29
|186033.06
|17674.49
|412.87
|81211.99
|19884.20
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|04.03.25
|1838412.57
|676621.59
|854215.97
|186290.40
|18051.88
|412.87
|83051.97
|19767.89
|05.03.25
|1838629.41
|676621.59
|853671.20
|186545.46
|18016.18
|412.87
|83595.54
|19766.56
|06.03.25
|1844889.53
|676621.59
|857122.63
|187978.78
|18935.53
|422.67
|83864.44
|19943.89
|07.03.25
|1844862.31
|676621.59
|855868.55
|188605.40
|18916.43
|422.67
|84296.34
|20131.32
|10.03.25
|1844818о.16
|676621.59
|854708.11
|189303.16
|18885.19
|422.67
|84697.87
|20079.56
|11.03.25
|1845057.43
|676621.59
|854450.55
|189495.71
|18888.70
|422.67
|85112.47
|20065.73
|12.03.25
|1845739.00
|676621.59
|854591.53
|189592.51
|18902.83
|422.67
|85507.34
|20100.52
|13.03.25
|1833748.92
|676621.59
|852792.38
|183166.56
|18761.33
|411.46
|82326.60
|19668.99
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