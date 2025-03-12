Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних підвищило ставки відсікання за ринковими паперами із погашенням через 16 та 27 місяців на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 16,35% та 17,45% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 2,3 та 6,3 рази - відповідно до 2,16 млрд грн та 3,8 млрд грн (тут й надалі за номіналом), хоча все одно був менший за пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.

Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 30 заявок на купівлю 16-міс. облігацій за ставками до 16,85% на суму 1,8 млрд грн на 5 з 36 заявок на купівлю 27-міс. облігацій за ставками до 17,95% на суму 0,76 млрд грн.

Що стосується аукціону з продажу облігацій із погашенням через 3,5 року, який з цього вівторка включений в перелік бенчмарк-ОВДП для формування обов'язкових резервів, то на ньому завдяки високому попиту банків Мінфіну вдалося навіть знизити ставку відсікання на 0,1 в.п. - до 15,89% річних.

З 40 поданих заявок на загальну суму 22,34 млрд грн за ставками до 16,5% було повністю або частково задоволено 26, що дозволило розмістити всі облігації на 5 млрд грн та довести обсяг цього випуску до цільового розміру у 20 млрд грн.

В результаті всього на трьох аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,54 млрд грн порівняно із 6,67 млрд грн тиждень тому.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 28* 29* 30 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234223 Дорозміщення UA4000234553 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 11.03.2025 11.03.2025 11.03.2025 Дата оплати за придбані облігації 12.03.2025 12.03.2025 12.03.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 13.08.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 11.02.2026 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 12.08.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 10.02.2027 Дата оплати відсотків 09.06.2027 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Дата оплати відсотків 09.08.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 78.85 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.77 Термін обігу (днів) 469 819 1 246 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 09.08.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 159 711 000 3 800 730 000 22 336 370 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 359 711 000 3 040 730 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 301 520 000 11 374 039 000 20 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 30 36 40 Кількість задоволених заявок, шт. 24 31 26 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.85 17.95 16.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80 16.90 15.19 Встановлена дохідність, % 16.35 17.45 15.89 Середньозважена дохідність, % 16.31 17.44 15.61 Надходження до бюджету 366 053 070.98 3 093 261 538.90 5 079 256 603.52 * - військові облігації Дані: Мінфін України



