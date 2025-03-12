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Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

22:46 11.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних підвищило ставки відсікання за ринковими паперами із погашенням через 16 та 27 місяців на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 16,35% та 17,45% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 2,3 та 6,3 рази - відповідно до 2,16 млрд грн та 3,8 млрд грн (тут й надалі за номіналом), хоча все одно був менший за пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.

Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 30 заявок на купівлю 16-міс. облігацій за ставками до 16,85% на суму 1,8 млрд грн на 5 з 36 заявок на купівлю 27-міс. облігацій за ставками до 17,95% на суму 0,76 млрд грн.

Що стосується аукціону з продажу облігацій із погашенням через 3,5 року, який з цього вівторка включений в перелік бенчмарк-ОВДП для формування обов'язкових резервів, то на ньому завдяки високому попиту банків Мінфіну вдалося навіть знизити ставку відсікання на 0,1 в.п. - до 15,89% річних.

З 40 поданих заявок на загальну суму 22,34 млрд грн за ставками до 16,5% було повністю або частково задоволено 26, що дозволило розмістити всі облігації на 5 млрд грн та довести обсяг цього випуску до цільового розміру у 20 млрд грн.

В результаті всього на трьох аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,54 млрд грн порівняно із 6,67 млрд грн тиждень тому.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону28*29*30
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234223Дорозміщення UA4000234553
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 11.03.2025 11.03.2025 11.03.2025
Дата оплати за придбані облігації 12.03.2025 12.03.2025 12.03.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 11.02.2026
Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 12.08.2026
Дата оплати відсотків  09.12.2026 10.02.2027
Дата оплати відсотків  09.06.2027 11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Дата оплати відсотків   09.08.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 78.85
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.77
Термін обігу (днів) 469 819 1 246
Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 09.08.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 159 711 000 3 800 730 000 22 336 370 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 359 711 000 3 040 730 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 301 520 000 11 374 039 000 20 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 30 36 40
Кількість задоволених заявок, шт. 24 31 26
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.85 17.95 16.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80 16.90 15.19
Встановлена дохідність, % 16.35 17.45 15.89
Середньозважена дохідність, % 16.31 17.44 15.61
Надходження до бюджету 366 053 070.98 3 093 261 538.90 5 079 256 603.52

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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