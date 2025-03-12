Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після підвищення Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних підвищило ставки відсікання за ринковими паперами із погашенням через 16 та 27 місяців на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 16,35% та 17,45% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, попит на цих аукціонах зріс порівняно із попереднім тижнем у 2,3 та 6,3 рази - відповідно до 2,16 млрд грн та 3,8 млрд грн (тут й надалі за номіналом), хоча все одно був менший за пропозицію у 5 млрд грн на кожному з аукціонів.
Деякі покупці сподівалися на більше підвищення ставки, але Мінфін відмовив їм та відхилив 6 з 30 заявок на купівлю 16-міс. облігацій за ставками до 16,85% на суму 1,8 млрд грн на 5 з 36 заявок на купівлю 27-міс. облігацій за ставками до 17,95% на суму 0,76 млрд грн.
Що стосується аукціону з продажу облігацій із погашенням через 3,5 року, який з цього вівторка включений в перелік бенчмарк-ОВДП для формування обов'язкових резервів, то на ньому завдяки високому попиту банків Мінфіну вдалося навіть знизити ставку відсікання на 0,1 в.п. - до 15,89% річних.
З 40 поданих заявок на загальну суму 22,34 млрд грн за ставками до 16,5% було повністю або частково задоволено 26, що дозволило розмістити всі облігації на 5 млрд грн та довести обсяг цього випуску до цільового розміру у 20 млрд грн.
В результаті всього на трьох аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 8,54 млрд грн порівняно із 6,67 млрд грн тиждень тому.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|28*
|29*
|30
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Дорозміщення UA4000234553
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 11.03.2025
| 11.03.2025
| 11.03.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.03.2025
| 12.03.2025
| 12.03.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| 11.02.2026
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| 12.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
| 10.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
| 11.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.02.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.08.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| 78.85
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
| 15.77
|Термін обігу (днів)
| 469
| 819
| 1 246
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| 09.08.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 159 711 000
| 3 800 730 000
| 22 336 370 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 359 711 000
| 3 040 730 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 5 301 520 000
| 11 374 039 000
| 20 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 30
| 36
| 40
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 24
| 31
| 26
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.85
| 17.95
| 16.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.80
| 16.90
| 15.19
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.45
| 15.89
| Середньозважена дохідність, %
| 16.31
| 17.44
| 15.61
|Надходження до бюджету
| 366 053 070.98
| 3 093 261 538.90
| 5 079 256 603.52
* - військові облігації
Дані: Мінфін України