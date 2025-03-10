Нацбанк розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк України з 11 березня 2025 року розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

Так, з 11 березня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234553, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 25 лютого 2025 року.

За оцінками НБУ, таке рішення підтримає активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Регулятор зауважує, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов'язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 березня 2025 року перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів, міститиме 17 випусків цінних паперів.