Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,7 мільярда

Міністерство фінансів України 4 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴6,7 мільярда.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на ₴6,7 мільярда", - йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: ₴979 мільйонів під 15,85% з погашенням через 1,4 року, 619 мільйонів під 16,95% з погашенням через 2,4 року та ₴5,1 мільярда під 15,52% з погашенням через 3,4 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|25*
|26*
|27
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Дорозміщення UA4000234553
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 10 000 000
| Дата розміщення
| 04.03.2025
| 04.03.2025
| 04.03.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 05.03.2025
| 05.03.2025
| 05.03.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| 11.02.2026
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| 12.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
| 10.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
| 11.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.02.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.08.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| 78.85
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
| 15.77
|Термін обігу (днів)
| 476
| 826
| 1 253
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| 09.08.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 959 782 000
| 604 847 000
| 26 302 336 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 959 782 000
| 604 847 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 4 941 809 000
| 8 333 309 000
| 15 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 22
| 26
| 23
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 22
| 26
| 19
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.85
| 16.95
| 16.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.80
| 16.89
| 14.29
| Встановлена дохідність, %
| 15.85
| 16.95
| 15.99
| Середньозважена дохідність, %
| 15.85
| 16.95
| 15.52
|Надходження до бюджету
| 978 791 463.40
| 618 743 929.53
| 5 076 935 382.72
* - військові облігації
Дані: Мінфін України