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Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,7 мільярда

23:55 04.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 4 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴6,7 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на ₴6,7 мільярда", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: ₴979 мільйонів під 15,85% з погашенням через 1,4 року, 619 мільйонів під 16,95% з погашенням через 2,4 року та ₴5,1 мільярда під 15,52% з погашенням через 3,4 року.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону25*26*27
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234223Дорозміщення UA4000234553
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Дата розміщення 04.03.2025 04.03.2025 04.03.2025
Дата оплати за придбані облігації 05.03.2025 05.03.2025 05.03.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 11.02.2026
Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 12.08.2026
Дата оплати відсотків  09.12.2026 10.02.2027
Дата оплати відсотків  09.06.2027 11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Дата оплати відсотків   09.08.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 78.85
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.77
Термін обігу (днів) 476 826 1 253
Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 09.08.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 959 782 000 604 847 000 26 302 336 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 959 782 000 604 847 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 941 809 000 8 333 309 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 26 23
Кількість задоволених заявок, шт. 22 26 19
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.85 16.95 16.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80 16.89 14.29
Встановлена дохідність, % 15.85 16.95 15.99
Середньозважена дохідність, % 15.85 16.95 15.52
Надходження до бюджету 978 791 463.40 618 743 929.53 5 076 935 382.72

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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