ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.03.25

"Є останній варіант, він готовий. Його можуть підписати міністри... Не зважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові", - Зеленський.