Акції в Азії підскочили після різких втрат. Акції Китаю зростають на сильних індексах ділової активності PMI

Азійські фондові індекси відскочили на початку місяця, наслідуючи сильний фініш минулого тижня на Волл-стріт, а китайські акції зросли на сильних даних з ділової активності у виробничому секторі.

Інвестори з обережністю очікують рішення президента США Дональда Трампа щодо торговельних мит, яке має бути прийняте цього тижня, але невизначеність щодо ставок мит свідчить про можливість м'якших заходів.

Основні фондові індекси США завершили п'ятницю минулого тижня зростанням, оскільки ключовий показник інфляції PCE в основному відповідав очікуванням.

Азійські фондові індекси впали на попередній торговій сесії, а акції технологічних компаній просіли після розпродажу акцій Nvidia на Волл-стріт.

Настрої інвесторів також погіршилися після того, як Трамп оголосив про 10% додаткові мита на Китай і підтвердив терміни введення 25% мит на Мексику і Канаду.

Однак у неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Трамп визначить точний рівень мит у вівторок, вказавши, що існує певна свобода дій для менш агресивних мит.

Це дало деякий перепочинок азійським акціям, більшість з яких зазнали місячного падіння в лютому.

Японський Nikkei 225 виріс на 1,4% в понеділок після падіння більш ніж на 3% на попередній торговій сесії. TOPIX виріс на 1,2%.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,8% після втрати 3,2% у п'ятницю.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі в понеділок підскочив на 2,2%, а філіппінський PSEi Composite - на 1,1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,6%.

Ринки Південної Кореї були закриті на державне свято.

Ф'ючерси на Nifty 50 показали незначне зростання на відкритті торгів.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,7%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,8%.

Дані за вихідні показали, що виробнича активність в Китаї в лютому зросла більше, ніж очікувалось, оскільки місцеві підприємства все ще отримують вигоду від минулорічних стимулюючих заходів.

Те ж саме показало приватне опитування в понеділок, коли індекс ділової активності у виробничому секторі від Caixin за лютий досяг 3-місячного максимуму.

Інвестори уважно стежитимуть за щорічними дводенними зустрічами в Китаї, які розпочнуться цього тижня, щоб отримати сигнали про економічний напрямок країни та потенційні заходи стимулювання.

Засідання Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) та Всекитайської народної політичної консультативної ради (ВЗНПР) є одними з найважливіших політичних подій року, які формують ключові політичні рішення в економічній, соціальній та законодавчій сферах.

На тлі повільного економічного зростання, слабкої споживчої довіри та триваючого спаду в секторі нерухомості ринки очікують, що китайська влада оприлюднить заходи, спрямовані на стабілізацію економіки.

«Ми очікуємо, що Китай дотримуватиметься своєї мети «близько 5,0%» ВВП, як і в 2024 році, одночасно надаючи довгоочікувані деталі щодо напряму фіскальної та монетарної політики», - зазначають аналітики ING в нещодавньому звіті.