Волл-стріт закрила торги зростанням після зіткнення Зеленського і Трампа

У п'ятницю Волл-стріт завершила торги з підвищенням після нестабільної торгової сесії: акції Dell Technologies впали, а інші акції технологічних компаній зросли після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і українським колегою Володимиром Зеленським завершилася катастрофою.

Зеленський і Трамп обмінялися словесними ударами в Білому домі на очах у світових ЗМІ. Це створило нову невизначеність щодо війни України з Росією для інвесторів, які вже занепокоєні тривкою інфляцією та млявою економікою США.

Індекс S&P 500 знизився одразу після зіткнення, але потім відновився і завершив день у плюсі.

Зеленський залишив Білий дім, так і не підписавши широко розрекламовану угоду між Україною і США про спільну розробку природних ресурсів.

«Новини, якщо ви дивилися їх у прямому ефірі, були досить тривожними. Ситуація загострилася, а Зеленський вважається союзником США, - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments. «Тому ринок розпродавався, але потім холодний розум взяв гору. Зеленський або збирається укласти угоду, або ні».

Акції Dell впали на 4,7% після того, як виробник ПК спрогнозував зниження скоригованої норми валового прибутку на 2026 фінансовий рік.

Аналогічна компанія HP Inc впала на 6,8% після того, як її квартальні прогнози прибутку не виправдали очікувань.

Nvidia і Tesla зросли майже на 4% кожна і підняли S&P 500.

S&P 500 піднявся на 1,59% і завершив сесію на позначці 5 954,50 пунктів.

Nasdaq виріс на 1,63% до 18 847,28 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 1,39% до 43 840,91 пунктів.

Обсяги торгів на американських біржах були високими - 17,5 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 15,4 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з фінансовим сектором, який піднявся на 2,1%, за ним на 1,8% піднявся споживчий індекс.

За тиждень S&P 500 впав приблизно на 1%, Nasdaq втратив 3,5%, а Dow піднявся майже на 1%.

За лютий Nasdaq втратив близько 4%, що стало найглибшим місячним падінням з квітня 2024 року. S&P 500 впав на 1,45% за місяць, а Dow втратив 1,6%.

Раніше звіт Міністерства торгівлі США показав, що інфляція в січні зросла відповідно до очікувань. Однак споживчі витрати, на які припадає понад дві третини економіки, впали на 0,2% після переглянутого у бік збільшення на 0,8% у грудні. Це може ускладнити обговорення Федеральним резервом монетарної політики.

«Витрати виявилися нижчими, ніж ми очікували... здебільшого це пов'язано з охолодженням економіки, що створює дилему для ФРС в тому сенсі, що у вас все ще є інфляція, і у вас є економіка, яка рухається повільніше. Якщо ви додасте їх разом, це дорівнює стагфляції», - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities.

П'ятничний звіт важливий для інвесторів, які намагаються оцінити наступний крок центрального банку після того, як політики підтвердили яструбину позицію. Інвестори побоюються, що політика Трампа, особливо торгові обмеження, може посилити інфляцію в США.

«Розмови про мита, безумовно, негативно впливають на фондовий ринок, і це, ймовірно, буде стримувати зростання фондового ринку до тих пір, поки не з'явиться більше ясності», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Згідно з даними, зібраними LSEG, трейдери очікують, що ФРС двічі знизить вартість запозичень до грудня, що майже не зміниться в порівнянні з попереднім звітом. Інвестори оцінять коментарі президента ФРБ Чикаго Остіна Гулсбі пізніше в цей же день.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху на Волл-стріт, досяг місячного максимуму і в останній раз піднявся до 21,26 пункту.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 7,1 до одного.

Індекс S&P 500 показав 39 нових максимумів і 14 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 43 нових максимуми і 332 нових мінімуми.