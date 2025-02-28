ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.02.25

S&P 500 і Nasdaq різко знизилися в четвер через падіння акцій виробника чіпів Nvidia після того, як його квартальний звіт не зміг розпалити ралі штучного інтелекту на Волл-стріт, в той час як інвестори зосередилися на даних, що вказують на охолодження американської економіки.