Мінфін та НБУ провели перший аукціон з обміну ОВДП на платформі Bloomberg

Міністерство фінансів України спільно з Національним банком 19 лютого 2025 року успішно реалізували перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) із використанням нової функції платформи Bloomberg.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Після кількох місяців підготовки за підтримки Bloomberg ми раді оголосити про початок проведення switch-аукціонів в Україні. Завдяки новій функції платформи аукціонів Bloomberg ми отримали можливість обмінювати державні облігації, що наближаються до погашення, на нові випуски. Це позитивно вплине на ліквідність інструментів, що торгуються на ринку", - зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У Мінфіні зауважили, що Україна використовує платформу Bloomberg для аукціонів ОВДП з 2019 року. Однак нова функція "switch-аукціонів", вперше застосована 19 лютого 2025 року та дозволила провести обмін облігацій в одній транзакції, що значно спростило процес та підвищило операційну ефективність розрахунків.

За результатами аукціону було подано 8 заявок на 432 млн грн, які були повністю задоволені. Загальний обсяг випуску склав 770,5 млн грн при номінальній вартості однієї облігації 1000 грн. Номінальний рівень дохідності становив 16,61%, а середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій - 16,65%. Термін обігу нових облігацій - 691 день.

Вартість розміщених облігацій становить 438 791 040 грн, а вартість облігацій, що зараховуються емітенту - 438 786 177,04 грн. Кількість облігацій, що зараховуються емітенту, складає 407 332 штуки. Різниця вартостей, яка виплачується емітенту, становить 4 862,96 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у межах аукціону інвесторам запропонували обміняти короткострокові ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року на нові облігації з терміном обігу 691 день (до 13 січня 2027 року). Нові облігації передбачають чотири виплати відсотків та забезпечують додатковий дохід інвесторам через справедливу вартість обміну на рівні 107,722% від номіналу.

Платформа аукціонів Bloomberg, яка є частиною корпоративних рішень Bloomberg для центральних банків і державних фінансових установ, використовується для проведення аукціонів в електронному форматі. Вона дозволяє учасникам ринку відстежувати аукціони, подавати заявки та забезпечувати безпечне середовище для випуску та викупу боргу, а також інших операцій на відкритому ринку. Ця платформа є повністю інтегрованою з інформаційними, аналітичними і комунікаційними інструментами Bloomberg Terminal і використовується більш ніж у 40 країнах світу.