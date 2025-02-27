ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.02.25

Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП) - це важливий крок для легалізації власного бізнесу. Стати ФОПом в Україні можна як офлайн, так і онлайн, залежно від ваших уподобань та можливостей. Розкажемо покроково, як розпочати власну підприємницьку діяльність в Україні у 2025 році.